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المُلتقى السنوي لـ« هيئة مطار الشارقة» يُكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المُلتقى السنوي لـ« هيئة مطار الشارقة» يُكرّم الشركاء الاستراتيجيين
20 يونيو 2025 19:09

 
الشارقة (الاتحاد)
نظّمت هيئة مطار الشارقة الدولي مُلتقاها السنوي للموظفين والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، تأكيداً على الدور الحيوي لفرق العمل والجهات المتعاونة في ترسيخ مكانة مطار الشارقة كمحور عالمي في حركة السفر والخدمات الجوية.
وتضمّن الملتقى تكريم الهيئة للموظفين المتميزين الفائزين بجائزة مطار الشارقة للتميز المؤسسي «مطاري»، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام، تقديراً لإسهاماتهم ومبادراتهم التي شكّلت ركيزة أساسية في دعم مسيرة المطار نحو الريادة والتطور.
وفي كلمته خلال الحفل، قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي «نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ مشاريع التطور الشامل، بما في ذلك مشروع توسعة مبنى المسافرين، الذي سيُشكل نقلة نوعية في تجربة السفر تجمع بين الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة ويعزز من قدرة المطار الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027 ترسيخاً لمكانة المطار كمركز عالمي متكامل في قطاع الطيران».
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي في كلمته الافتتاحية: من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتحفيز الكوادر عبر مبادرات متميزة مثل جائزة «مطاري»، نؤكد التزامنا بأن يكون المطار نموذجاً يُحتذى به في الريادة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المتكاملة، ولهذا نضع تمكين الموظف في صميم أولوياتنا، ونعمل على توفير بيئة عمل محفزة تُطلق الطاقات، وتُكرّم التميّز، وتُعزز الانتماء المؤسسي. فنحن لا نُخطط للمستقبل فحسب، بل نبنيه معاً بكفاءاتنا الوطنية، وقيمنا، وعلاقاتنا التي تستند إلى الثقة والمسؤولية المشتركة.

هيئة مطار الشارقة
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