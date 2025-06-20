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بلحيف النعيمي: العالم يعاني هدراً كبيراً في البنية التحتية يصل إلى 90%

بلحيف النعيمي: العالم يعاني هدراً كبيراً في البنية التحتية يصل إلى 90%
20 يونيو 2025 19:10


أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن العالم يعاني من هدر كبير في البنية التحتية يصل إلى 90%، وهي نسبة تعكس حاجة ملحة إلى مراجعة شاملة لآليات التخطيط والتنفيذ وإعادة التفكير جذرياً في كيفية تصميم وتنفيذ مشاريعنا العمرانية بما يحقق الكفاءة والمرونة والاستدامة.
وأكد النعيمي خلال مؤتمر التشييد 360 لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، أن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت مسؤولية، داعياً إلى تبني نهج شامل في السياسات الحكومية وتحفيز التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل الابتكار في التصميم والتشييد لتحقيق مرونة مناخية حقيقية وضمان مستقبل حضري آمن ومنصف للجميع.
وقال إن التخطيط الحضري لا يقتصر على توزيع الأراضي أو إقامة المباني، بل يشمل منظومة متكاملة من عناصر الهندسة والبنية التحتية والإسكان والاستدامة والإدارة الحكومية، مؤكداً أن وجود حكومات ذات رؤية واستراتيجية طويلة الأمد يمكن أن يمنح المهندسين والمخططين الثقة في أن جهودهم اليوم ستصمد أمام تحديات الغد.
من جهة أخرى أشاد النعيمي بمؤتمر التشييد 360، وقال إنه يفتح آفاقاً جديدة أمام العاملين في قطاعات الهندسة والاستدامة والإعلام، كما يُعد منصة متقدمة لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات المستقبلية في القطاع ضمن رؤية شاملة تستشرف ملامح التحول نحو الاستدامة والابتكار في البناء وتخطيط المدن الذكية بما يتماشى مع الأهداف البيئية والتحولات العالمية.

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