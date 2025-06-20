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«كهرباء دبي» تتعاون مع «مايكروسوفت» لتعزيز التحوّل الرقمي بقطاع الطاقة

«كهرباء دبي» تتعاون مع «مايكروسوفت» لتعزيز التحوّل الرقمي بقطاع الطاقة
20 يونيو 2025 19:11

 
دبي (الاتحاد)
بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتوظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية.
وتناول اللقاء سُبل الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة، التي توفرها مايكروسوفت لدعم مبادرات الهيئة القائمة على الابتكار.
وركّزت النقاشات على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول البنية التحتية من الجيل الجديد، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: يشكّل تعاوننا مع مايكروسوفت خطوة محورية ضمن جهودنا لأن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا الأساسية، ومن خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، نهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التميّز التشغيلي، وتقديم خدمات عالمية المستوى، بما ينسجم مع رؤية دبي للاستدامة والابتكار.
من جانبه، قال نعيم يزبك: تفخر مايكروسوفت بدعم جهود دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي قوي، ويساعد تعاوننا مع مؤسسات رائدة في قطاع الطاقة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، على تطوير حلول مبتكرة تحدث تحولاً نوعياً في إدارة الطاقة، وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة، وتعزّز من كفاءة ومرونة البنية التحتية الذكية في دبي. 

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