«غرفة رأس الخيمة» تبحث فرص التعاون الاقتصادي مع غينيا



رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال لقائه بمقر الغرفة، سيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في عدة قطاعات حيوية.

وتناول اللقاء الذي حضره محمد حسن السبب نائب مدير عام الغرفة، أهمية توطيد العلاقات بين رأس الخيمة ودول غرب أفريقيا وخاصة غينيا.

وأكد محمد النعيمي سعي رأس الخيمة إلى جذب المزيد من الشركات الغينية إلى الإمارة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ولفت إلى التطور الملحوظ الذي تشهده إمارة رأس الخيمة وكذلك يشهده قطاع الطيران، الذي يمثل عاملاً مهماً في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري مع دول غرب أفريقيا خاصة غينيا.

وشدّد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية، من خلال مقترح بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، في كل من إمارة رأس الخيمة وجمهورية غينيا، إلى جانب تبادل الوفود وعقد الملتقيات.

من جانبه، أشار السفير الغيني إلى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها غينيا، وتمثل مجالاً واسعاً للتعاون الاستثماري والتجاري مع رأس الخيمة.