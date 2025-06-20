46.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال آخر جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع لتبلغ مكاسب القيمة السوقية أمس 46.26 مليار درهم محصلة مكاسب بقيمة 33.21 مليار درهم لأسهم أبوظبي إلى 2.965 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 13 مليار درهم إلى 942.8 مليار درهم.

وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً كبيراً في التداولات لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 2.62 مليار درهم بعد تداول أكثر من 833 مليون سهم خلال 34 ألفاً و810 صفقات.

وعززت تعاملات شراء الأجانب والاستثمار المؤسسي من أداء المؤشرات، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب شراء بقيمة 168.5 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية شراء بصافي 117.92 مليون درهم.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، عاود المؤشر العام للسوق الارتفاع أمس بمقدار 90.2 نقطة وبنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 9513.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.71 مليار درهم، شملت ما يزيد على 551 مليون سهم عبر 23594 صفقة.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 53 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 42 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 173.39 مليون درهم، وتلاه سهم «لولو القابضة» بقيمة 151.25 مليون درهم، ثم «بريسايت» بقيمة 139.5 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 117.92 مليون درهم. وجاء سهم «لولو» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 122.48 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس» بتداول 58.77 مليون سهم، ثم «بريسايت» بنحو 47.41 مليون سهم، «أجيليتي» بنحو 45.64 مليون سهم.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «فينكس» بنسبة 9% ليغلق عند 1.32 درهم، و«الخليج الاستثمارية» بنسبة 7.96% ليغلق عند 4.2 درهم. وفي المقابل تصدرت «دار التأمين» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% ليغلق عند 0.576 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 1.03 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 886 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 144.65 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.371 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.322 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 48.15 مليون درهم.



سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 81.63 نقطة وبنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 5351.6 نقطة بعد ارتفاع أسهم 38 شركة، مقابل انخفاض أسهم 6 شركات وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 904.25 مليون درهم، بعد التعامل على 282.35 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11216 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 366 مليون درهم، تلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 75.55 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي بقيمة 72.2 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 56.39 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 45.76 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 29.54 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 603.18 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 627 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 23.85 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 69.41 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 770.95 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 701.54 مليون درهم.



تقليص الخسائر

قلصت أسواق الأسهم المحلية خسائرها بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي في نهاية التعاملات لتبلغ خسائر القيمة السوقية الأسبوعية لأسهم أبوظبي 8.48 مليار درهم بعد انخفاض القيمة السوقية من 2.974 تريليون درهم إلى 2.965 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة، وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.9 مليار درهم إلى 942.8 مليار درهم مقارنة بنحو 944.7 مليار درهم في ختام تعاملات الأسبوع السابق.