أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.71 تريليون درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة %1.9 من 4.632 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، إلى 4.719 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت بيانات المصرف ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة %1.6 من 2.204 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، إلى 2.240 تريليون درهم في نهاية مارس، مرجعة ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.871 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 إلى 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس.

وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية مارس 2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% على أساس شهري من 982.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 3.3% من 2.360 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، إلى نحو 2.437 تريليون درهم في نهاية مارس. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 2.9% من 2.811 تريليون درهم في نهاية فبراير، إلى 2.893 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، إلى 833.1 مليار درهم في نهاية مارس.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%.

وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 935.2 مليار درهم في مارس 2025، مقابل 903.7 مليار درهم في نهاية فبراير من العام ذاته.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 466.4 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و42.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 939 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، إلى 970.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية مارس 2025، بواقع 463.7 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم. أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار في الودائع، و453 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى.