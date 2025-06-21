725 ميجاوات قدرة أنظمة «الكهروضوئية» المرتبطة بشبكة توزيع «ديوا»

دبي (الاتحاد)



قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن منصة «هب ريح» التفاعلية من الهيئة شهدت استخداماً متزايداً خلال عام 2024.

وأسهمت المنصة الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحائزة جوائز عالمية، في تقييم أكثر من 1700 طلب توصيل للطاقة الشمسية، بزيادة تتجاوز 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وتندرج المنصة ضمن مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها «الهيئة»، وتتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة التوزيع التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بلغ نحو 725 ميجاوات حتى الآن، موزعة على أكثر من 8430 مبنى في مختلف أنحاء دبي، وذلك ضمن مبادرة «شمس دبي.

وأضاف معاليه: نشهد إقبالاً كبيراً على استخدام وتبني الطاقة الشمسية، مما جعل دولة الإمارات من الدول الأكثر استخداماً للطاقة الشمسية في العالم.