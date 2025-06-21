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اقتصاد

الجامعة العربية: «قمة تشينغداو» فرصة للدول العربية لتعزيز التبادل التجاري مع الصين

الجامعة العربية: «قمة تشينغداو» فرصة للدول العربية لتعزيز التبادل التجاري مع الصين
22 يونيو 2025 01:12

بكين (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية أهمية «قمة تشينغداو» السادسة للشركات متعددة الجنسيات المنعقدة في الصين في تعزيز التبادل التجاري، معتبرة أن القمة تعد «فرصة هائلة» للدول العربية، وكذلك للشركات والجهات العربية المعنية، للاطلاع على فرص جديدة للتعاون ولقاء كبار المسؤولين الصينيين، والاطلاع على أحدث الابتكارات الصينية وفرص الاستثمار، وكذلك مناقشة الرؤى حول استراتيجيات الأعمال الناجحة في الصين.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، بمناسبة مشاركتها للمرة الأولى في أعمال القمة و«منتدى التعاون الاستثماري عالي الجودة بين الصين والدول العربية»، اللذين عقدا بمركز المؤتمرات بمدينة «تشينغداو» بمقاطعة «شاندونغ» بالصين خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.
وقال السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية،  إنه تم تنظيم عدد من جلسات العمل الوزارية ونحو 20 فعالية على هامش أعمال القمة، جرى خلالها استكشاف قنوات وفرص جديدة للتعاون بين الصين والعالم العربي.
ومن جانبه، قال السفير أحمد فهمي، رئيس بعثة الجامعة العربية ببكين، في كلمته خلال أعمال «منتدى التعاون الاستثماري»، إن فعاليات القمة شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال، وهو أمر من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين الجهات المشاركة.
وتعد القمة منصة دولية رائدة للحوار والتعاون والاستثمار، يتم تنظيمها بشكل مشترك بين حكومة مقاطعة «شاندونغ» ووزارة التجارة في الصين، كما يأتي انعقادها في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصين بتطوير وتنمية المقاطعة باعتبارها مقاطعة ساحلية حققت ناتجاً قومياً عام 2024 بلغ 9.9 تريليون يوان صيني، محتلة بذلك المركز الثالث من حيث أكبر المقاطعات إسهاماً بالناتج القومي الصيني خلال هذا العام.

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