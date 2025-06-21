بنك «ميرابو - الشرق الأوسط» لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز تنافسيتها العالمية في استقطاب الثروات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تنتقل أصول بقيمة تقارب تريليون دولار إلى الجيل التالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، حسب توقعات بنك «ميرابو».

وقال سمير عطية الله، الرئيس التنفيذي لبنك «ميرابو - الشرق الأوسط» لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم عززت تنافسيتها في استقطاب الثروات، وتعد موطناً لعدد كبير من أثرى العائلات في العالم، إذ يرتبط حوالي %70 من الثروات الخاصة بشركات عائلية، موضحاً أن المنطقة تشهد انتقالاً غير مسبوق للثروات بين الأجيال مع تحول ملكية الشركات والاستثمارات والثروات العائلية إلى ورثة أصغر سناً وأكثر إلماماً بالتقنيات الحديثة.







كشف عطية الله عن أن الجيل الجديد من المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي يتجه إلى تنويع محافظهم خلال السنوات القليلة الماضية، لتشمل فئات أخرى من الأصول، مع التركيز المتزايد على الاستثمارات الموضوعية، مثل الأسهم العالمية، والعملات المشفرة، وشركات التكنولوجيا الناشئة، ومشاريع الطاقة النظيفة، والأصول البديلة، ومنها الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، منوهاً بأن المحافظ الاستثمارية اعتمدت بشكل كبير تاريخياً على العقارات ومشاريع النفط والغاز والأسهم، وما زالت فئات الأصول هذه لا تزال كبيرة.



الانتقال الكبير للثروات

قال عطية الله، إن «الانتقال الكبير للثروات» لا يقتصر على الأصول المالية، وإنما يشمل كذلك الإرث والمسؤولية، حيث يزداد إدراك الورثة لضرورة التكيف مع الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، وإعطاء الأولوية للاستدامة، وهذه العوامل تتطلب تحولاً موازياً في كيفية الحفاظ على الثروات وتنميتها.

ويرى عطية الله أن الشركات العائلية تُمثل عماد الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتتجه العائلات بشكل متزايد إلى المواثيق العائلية «التي تُحدد الأدوار والمسؤوليات وعمليات صنع القرار للورثة والمستشارين المستقلين» ما يتيح التشاور مع خبراء خارجيين للتوسط وضمان الانتقال السلس، عدا عن تعزيز التواصل المفتوح وتثقيف الورثة حول آليات الإدارة المالية السليمة.



دور الذكاء الاصطناعي

وعن أهمية حلول التكنولوجيا المالية، في قطاع إدارة الثروات، ذكر عطية الله، أن الجيل الجديد من أصحاب الثروات يسعى للحصول على خدمات أكثر تخصيصاً وتجارب رقمية سلسة تتيح لهم إدارة شؤونهم المالية بما يلبي احتياجاتهم على أكمل وجه، وهو ما تُوفّره الحلول القائمة على التكنولوجيا.

وقال إن مديري الثروات بدأوا بالفعل في اعتماد حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لمراقبة أداء المحافظ وإعداد التقارير وتقديم الاستشارات، حيث يُمكن للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة أن تُساعد في تصميم استراتيجيات مخصصة تُناسب توجهات الأفراد والسوق، مما يُعزز رضا العملاء وتفاعلهم، لافتاً إلى أنه رغم ذلك، فقد أحدثت هذه التغييرات تحولات كبيرة في علاقة مديري الثروات مع العملاء، وإدراكاً منهم لضرورة فهم الأهداف والقيم الاستثمارية للعميل من أجل تقديم المشورة الشخصية المناسبة، فقد تحول اهتمام مديري الثروات من إدارة المعاملات للتركيز أكثر على بناء العلاقات.



الاستثمار المؤثر

أفاد عطية الله بأن المنطقة تشهد تركيزاً متزايداً على العمل الخيري، واحتلت الإمارات المرتبة التاسعة في مؤشر العطاء العالمي لمؤسسة المساعدات الخيرية (CAF) لعام 2024، وتجاوزت التبرعات الخيرية السنوية عبر منطقة مجلس التعاون الخليجي 200 مليار دولار في عام 2022. وقال إنه انعكاساً للتوجه العالمي في هذا المجال، يميل الجيل الجديد من أصحاب الأعمال الخيرية في المنطقة، ولا سيما جيل الألفية والجيل (Z)، للابتعاد عن نموذج العمل الخيري التقليدي إلى تبني مناهج استراتيجية وعملية تهدف إلى تحقيق تغيير منهجي.

وأشار إلى أن تقرير بعنوان «التمسك بالتقاليد والتطلع إلى المستقبل: فهم الجيل الجديد للأعمال الخيرية في الشرق الأوسط» نشرته مبادرة بيرل، وهي منظمة غير ربحية، أظهر أن ما يزيد على 45% من المشاركين يتطلعون إلى تبني نماذج خيرية غير تقليدية مثل الاستثمار المؤثر والإقراض الصغير والصناديق الاستشارية للمانحين، معلناً أن هذا الأمر يرتبط بتوجه الجيل الجديد بشكل متزايد نحو الحلول التي تعالج الأسباب الجذرية للعديد من القضايا، وبالتالي اتباع نهج أكثر شمولية للعمل الخيري.