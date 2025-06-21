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اقتصاد

«المركزي الأوروبي» يحذر من تباطؤ في التجارة العالمية

«المركزي الأوروبي» يحذر من تباطؤ في التجارة العالمية
22 يونيو 2025 01:12

بروكسل (وام)

حذر البنك المركزي الأوروبي من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، عازياً ذلك بشكل رئيس إلى التعريفات الجمركية الأميركية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية. وخفض البنك توقعاته لنمو الواردات العالمية لعام 2025 إلى 3.1% (بانخفاض 0.4 نقطة مئوية)، ولعام 2026 إلى 1.7% (بانخفاض حاد قدره 1.4 نقطة مئوية). 
في المقابل، أوضح البنك وجود عوامل إيجابية ربما تدعم اقتصاد منطقة اليورو وتعزز صموده، منها زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وارتفاع الدخل الحقيقي للأسر، وقوة سوق العمل، إلى جانب تحسن ظروف التمويل.

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