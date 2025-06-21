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اقتصاد

223.7 مليار دولار إنفاق متوقع لسياح «دول التعاون» في 2034

223.7 مليار دولار إنفاق متوقع لسياح «دول التعاون» في 2034
22 يونيو 2025 01:12

مسقط (وام)

تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدماً مطرداً في العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي، إذ تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس إلى أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيبلغ 223.7 مليار دولار في عام 2034، فيما ستبلغ النسبة المتوقعة لمساهمة إنفاق الزوار القادمين من إجمالي الصادرات 13.4%.
وتوضح آخر البيانات الصادرة عن المركز أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بدول المجلس سجل 135.5 مليار دولار في عام 2023، بارتفاع نسبته 28.9% مقارنة بعام 2019. وجاءت دول مجلس التعاون في المراكز الأولى في مؤشر الأمن والسلامة على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2024، حيث إن، جميع دول المجلس تفوق المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجة، علماً بأن المؤشر يتراوح بين 1 و7 درجات، كما تصدرت جميع دول المجلس المراكز الـ 6 الأولى لقوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي.

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