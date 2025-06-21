الوكالة الدولية للطاقة: الاستثمارات العالمية في الطاقة تناهز 3.3 تريليون دولار خلال العام الحالي

حسونة الطيب (أبوظبي)



تسجل الاستثمارات العالمية في الطاقة رقماً قياسياً يناهز 3.3 تريليون دولار خلال العام الحالي، بصرف النظر عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعدم اليقين الاقتصادي في الوقت الذي تجذب فيه التقنيات النظيفة تمويلات تفوق نظيراتها من الوقود الأحفوري بنحو الضعف، بحسب تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

والاستثمارات في التقنيات النظيفة مثل الطاقة المتجددة، والنووية، وشبكات الكهرباء، وعمليات التخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، في طريقها لبلوغ رقم غير مسبوق عند 2.2 تريليون دولار هذا العام، ما يعكس ليس فقط الجهود العالمية المبذولة لتقليص الانبعاثات بل التأثير المتصاعد لسياسات التصنيع والمخاوف المتعلقة بتأمين الطاقة وتنافسية تكلفة حلول الكهرباء، وفقاً للتقرير السنوي الخاص بالاستثمارات العالمية للطاقة للعام 2025. ومن المرجح بلوغ الاستثمارات في النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 1.1 تريليون دولار.

ويقول فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: في ظل هذه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي التي تخيم على مستقبل الطاقة العالمية يبرز تأمين الطاقة، كعامل أساسي في الدفع بعجلة نمو الاستثمارات العالمية خلال العام الجاري لنحو 3.3 تريليون دولار، حيث تسعى الدول والشركات معاً لتحصين نفسها في وجه موجة من المخاطر الماثلة وتعني وتيرة التغيير السريع التي تعتري صورة الاقتصاد والتجارة تبني بعض المستثمرين لطريقة الانتظار وترقب النتائج الخاصة بموافقات مشاريع الطاقة الجديدة. وأشار تقرير الوكالة الخاص بالاستثمارات العالمية للطاقة تفوق استثمارات الصين في الطاقة النظيفة على أميركا بينما أصبحت الصين اليوم أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة النظيفة وبفارق كبير عن أقرب منافس لها وتتجاوز استثمارات الصين الحالية استثمارات الاتحاد الأوروبي بنحو الضعف وبما يساوى استثمارات دول الاتحاد وأميركا مجتمعة.

وارتفعت استثمارات الصين في الطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي من 25% لنحو 35% مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية في سلسلة من التقنيات التي تشمل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والنووية والبطاريات والسيارات الكهربائية وفي ذات الوقت، تتجه بوصلة الإنفاق العالمي في عمليات استكشاف وتنقيب النفط والغاز نحو الشرق الأوسط وتشير التوجهات الحالية لاقتراب حقبة جديدة من الكهرباء.

وكانت الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري قبل 10 سنوات تتجاوز تلك التي في توليد الكهرباء والشبكات وعمليات التخزين بنحو 30% لكن من المنتظر تجاوز استثمارات الكهرباء خلال العام الجاري إجمالي ما تم إنفاقه في النفط والغاز والفحم بنحو 50%.

وقارب الإنفاق العالمي على توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة الضعف خلال الخمس سنوات الماضية تتصدرها الطاقة الشمسية ومن المتوقع بلوغ الاستثمارات في الطاقة الشمسية سواء على نطاق المرافق أو عمليات التركيب على أسطح المنازل 450 مليار دولار خلال العام الجاري مما يجعلها تستحوذ على القدر الأكبر في قائمة استثمارات الطاقة العالمية كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعاً سريعاً لتتجاوز 65 مليار دولار هذا العام.

وارتفعت تدفقات رؤوس الأموال للطاقة النووية بنحو 50% خلال فترة الخمس سنوات الماضية وفي طريقها لبلوغ 75 مليار دولار هذا العام ويؤكد نمو الطلب السريع على الكهرباء استمرار الاستثمار في الفحم خاصة في الهند والصين.