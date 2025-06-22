محمد كركوتي: الفائدة في انتظار المتغيرات

الأجواء الاقتصادية العالمية ليست هادئة، وحالة عدم اليقين هي السائدة، مع تفاوت في مستواها بين اقتصاد وآخر والوضع ينسحب على الولايات المتحدة، التي اختار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) فيها تثبيت مستوى الفائدة ما بين 4.25 و4.50%، في مراجعته الأخيرة لها.

صحيح أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية على الساحة الأميركية تراجع، إلا أنه يعد مرتفعاً، وفق «المركزي» نفسه. المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض الأميركي، مستمر منذ نهاية العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية لدفع المشرعين لخفض يعزز النمو، لكن هؤلاء ظلوا متمسكين بمنهج «عدم المخاطرة» واستمرار السيطرة على التضخم، الذي ضرب العالم في الواقع منذ مطلع العقد الحالي. فقد شهدت أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً الشهر الماضي إلى 1.6% من 1.2% في أبريل.

وبالرغم من وجود مجموعة عوامل دفعت «الاحتياطي الأميركي» لتثبيت القائدة، إلا أن العامل الأهم في الوقت الراهن يرتبط مباشرة في تقلبات التجارة الخارجية للبلاد، نتيجة السياسات التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال التعريفات الجمركية.

واشنطن دخلت بالفعل في سلسلة من المفاوضات التجارية، غير أن الصفقات المأمولة منها لم تتحقق بعد، وإن خفت حدة التشنجات، ولاسيما مع الصين، التي أقدمت هي الأخرى على اتباع سياسة أكثر مرونة. الاتفاقات التجارية ستخفف بالضرورة الضغوط على المشرعين بشأن الفائدة في المراجعة المقبلة، على الرغم من أن التضخم في البلاد لم يصل بعد إلى 2%، الحد الأقصى الذي تعتمده كل الاقتصادات حول العالم. فقد بلغ أخيراً حدود 2.4%.

الوقت ليس مناسباً الآن لتغيير مستويات تكاليف الاقتراض، ويبدو واضحاً أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيظل متمسكاً بموقفه الحالي، الذي يستند إلى صناعة سياسات نقدية طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار مستهدفات سوق العمل التي ظلت ظروفها مستقرة، والتضخم، وبالطبع التطورات المالية والعالمية.

المخاطر لا تزال حاضرة، على الرغم من تراجع وتيرتها، ولا يمكن للمشرعين، الذين يختلفون علناً مع البيت الأبيض، التضحية بما تحقق بالفعل على صعيد التضخم في العامين الماضين وهذا الاختلاف (أو الخلاف) ليس جديداً في الولايات المتحدة وفي عدد كبير من الدول الأخرى، وهو قائم على تباين الرؤى بين متطلبات السوق، ونهج المؤسسة التنفيذية.