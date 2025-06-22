تصدير منتجات «البركة للتمور» إلى 90 دولة

دبي (الاتحاد)



نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها حتى أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويمثل «مصنع البركة للتمور» في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي. وشهد المصنع منذ تأسيسه نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوكاً للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم أيضاً يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.

وفي أداء استثنائي يصدر مصنع البركة للتمور اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.

وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع يقوم بمعالجة أكثر من 100 ألف طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50 ألف طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات.