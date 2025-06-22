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«ديوا» تسلط الضوء على مساهمات 753 موظفة بالتخصصات الهندسية

«ديوا» تسلط الضوء على مساهمات 753 موظفة بالتخصصات الهندسية
23 يونيو 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للمهندسات، الذي يُصادف 23 يونيو من كل عام، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أهمية الدور المحوري للمرأة في المجالات الهندسية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة. 
وبهذه المناسبة، نظمت الهيئة سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعمل بالهيئة 1.946 موظفة، من بينهن 753 في التخصصات الهندسية والفنية، و452 يشغلن مناصب قيادية وإشرافية، موضحاً أن الإماراتيات يشكلن نحو 85% من إجمالي الكوادر النسائية في الهيئة.

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الطاقة
الاستدامة
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
المياه
دبي
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