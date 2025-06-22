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السوق يتأهب لصعود النفط والإقبال على الملاذات الآمنة

السوق يتأهب لصعود النفط والإقبال على الملاذات الآمنة
23 يونيو 2025 01:21

نيويورك  (رويترز)

قال مستثمرون إن أسعار النفط  تترقب زيادات جديدة كما تشهد أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب إقبالاً ملموساً.
وقال مارك سبيندل كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال: أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 % منذ 10 يونيو  لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولار يوم الخميس الماضي. وبدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة  بالأحداث العالمية والإقليمية إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في قطر والسعودية والكويت ارتفاعاً طفيفاً.

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