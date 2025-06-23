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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
23 يونيو 2025 08:34

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولار. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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