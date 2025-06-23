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اقتصاد

النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفاع أسعار النفط
23 يونيو 2025 07:40

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، بسبب المخاطر الجيوسياسية الحالية. 
وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.49 بالمئة لتبلغ 78.93 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 بالمئة لتصل إلى 75.73 دولار.
وقفز كلا الخامين بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على الترتيب للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغانه في خمسة أشهر، قبل أن يتخليان عن بعض المكاسب.
ارتفع خام برنت 13 بالمئة منذ بدء الصراع في 13 يونيو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمئة.

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المصدر: وكالات
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