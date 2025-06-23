«مالية أبوظبي» تطلق دورة إعداد موازنة الجهات التنفيذية 2026



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية – أبوظبي دورة إعداد موازنة الجهات التنفيذية لعام 2026، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية في إمارة أبوظبي، ضمن مساعي الدائرة لتعزيز التعاون المشترك في التخطيط للمستقبل ودعم المسار التنموي والاستدامة المالية في الإمارة.

تهدف هذه الفعالية إلى الارتقاء بجودة إعداد موازنات الجهات التنفيذية وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتؤكد التزام دائرة المالية - أبوظبي بتعزيز الشفافية والابتكار في إدارة الموارد المالية العامة.

وقال خليفة أحمد المزروعي، مدير عام الشؤون المالية التنفيذية في دائرة المالية – أبوظبي: تأتي دورة الموازنة الحالية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة وترجمةً لرؤية أبوظبي الطموحة، لتكون خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية، حيث إن بناء موازنة مرنة وشفافة وتتميز بالكفاءة يبدأ من تخطيط مالي سليم واستشراف دقيق للمستقبل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، ومن خلال هذه الدورة، نعمل على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي طويل المدى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة الخدمات العامة وكفاءة تقديمها.

وتُعد هذه الدورة محطة أساسية نحو تحقيق الأهداف المالية والتنظيمية لدائرة المالية، حيث تركز على إشراك الجهات المعنية بالشؤون المالية التنفيذية بشكل مباشر، وتعزيز التعاون، وضمان المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية والمالية الأوسع للإمارة. وتسلط الدورة الضوء على أهمية بناء موازنات تدعم التوجهات العامة للحكومة، وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية، من خلال تخصيص الموارد بكفاءة نحو الأولويات التنموية.

وتعتمد دائرة المالية نهجاً تخطيطياً أكثر كفاءة، من خلال جعل موازنة عام 2025 مرجعاً رئيسياً لموازنة عام 2026، مع التركيز على مراجعة النفقات، وإعداد تقديرات مالية لخمس سنوات مقبلة، بهدف ضمان وضوح الرؤية المالية المستقبلية.

وتهدف الدورة إلى تمكين الجهات التنفيذية من تعزيز جاهزيتها في التعامل مع متطلبات المراحل المقبلة، من خلال تحسين التقديرات المالية، وتسخير البيانات الدقيقة، وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات، ويعزز كفاءة اتخاذ القرار.

وشهدت الدورة عرض فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كمثال عملي على كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتبني منهجيات مبتكرة لتحسين كفاءة الإنفاق دون التأثير على جودة المخرجات.

ويؤكد هذا النموذج على أهمية الابتكار في إدارة الموارد العامة، وضرورة تبنّي أدوات ذكية تدعم استدامة الإنفاق الحكومي وتحقيق الأثر المطلوب بكفاءة وفاعلية.

وتؤكد دائرة المالية – أبوظبي التزامها بدعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز إدارة المالية العامة، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل مزدهر لإمارة أبوظبي.