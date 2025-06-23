«سيسكو»:  97% من قادة تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يرفعون ميزانياتهم

دبي (الاتحاد)

كشفت «سيسكو» عن نتائج خاصة بدولة الإمارات لدراستها العالمية بشأن الشبكات، والتي تسلط الضوء على تحول بنيوي كبير يحدث الآن في شبكات المؤسسات فمع إعادة صياغة أدوات الذكاء الاصطناعي، وأحمال العمل المعتمدة على البيانات لكيفية إنجاز العمل، فإن هذه التقنيات تولد حركة مرور على الشبكة أسرع وأكثر ديناميكية، وأكثر حساسية لزمن الاستجابة، وأكثر تعقيداً.

ومع انتشار الأجهزة المتصلة ومتطلبات التشغيل على مدار الساعة وتزايد التهديدات الأمنية، تدفع هذه التحولات البنية التحتية إلى التكيف والتطور.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن قادة تكنولوجيا المعلومات يقومون الآن بإعادة النظر في الشبكات وماهيتها، وقدراتها التمكينية، وكيف تحمي الشركات فالشبكة التي يقومون ببنائها اليوم ستُحدد شكل أعمالهم في الغد.

وأصبحت الشبكة أولوية استراتيجية، حيث إن 98% من المشاركين في استبيان الرأي الذي استندت إليه الدراسة أن توافر شبكات حديثة أمر ضروري لنشر الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء» والسحابة.

ووفق الدراسة يخطط 97% من قادة تكنولوجيا المعلومات لزيادة الحصة المخصصة للشبكات في ميزانياتهم.

ويركز قادة تكنولوجيا المعلومات على توفر شبكات آمنة، ويرى 99% من المشاركين في استطلاع الرأي أن توفر شبكات آمنة هو أمر مهم جداً لعملياتهم ونموهم، بينما يرى 68% أنها بالغة الأهمية، ويعتقد 97% أن تحسين الشبكة سيعزز من وضع الأمن ​​السيبراني لديهم.

ويعتقد هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي يُكثّف الطلب على شبكات مرنة، حيث يرى 99% من المشاركين أن الشبكة المرنة بالغة الأهمية، خاصة أن 78% منهم واجهوا انقطاعات كبيرة في الخدمة، وذلك بسبب الازدحام والهجمات الإلكترونية وسوء التكوين، ويصل إجمالي الخسائر إلى 160 مليار دولار على مستوى العالم نتيجة لانقطاع حاد واحد فقط لكل شركة سنوياً.

وكشف الاستطلاع عن أن قادة الأعمال يتطلعون إلى الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات و يرى 55% من المشاركين في استطلاع الرأي أن التأثير الأكبر للشبكة الحديثة على الإيرادات سيأتي من نشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُؤتمت وتُصمّم رحلات وتجارب العملاء، ما يُتيح تجارب أسرع وأكثر تخصيصاً، الأمر الذي يُعزز الولاء ويُحفّز النمو.

وقالوا إن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل البنية التحتية للحوسبة حيث يشير 67% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن مراكز بياناتهم لا تستطيع تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي الحالية، ويخطط 92% منهم لتوسيع الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز محلياً أو سحابياً أو كليهما.

ويرغب قادة الأعمال في جعل الشبكات أكثر ذكاءً، حيث يقول 99% من قادة الأعمال إن الشبكات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضرورية لنموهم المستقبلي، ومع ذلك، لم يقم سوى 47% منهم بنشر قدرات ذكية، مثل التجزئة والرؤية والتحكم، لجعل شبكاتهم قابلة للتكيف.وفي تعليقه على نتائج هذه الدراسة، قال عبد الإله النجاري المدير التنفيذي لشركة «سيسكو» في منطقة الخليج والمشرق العربي: تُظهر أبحاثنا في مجال الشبكات بوضوح أن تحديث الشبكات لم يعد مجرد مسألة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، بل أصبح ضرورة استراتيجية للمؤسسات التي تسعى إلى النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي وتُمثل الشبكات ركيزة للتحول الرقمي، إذ تُتيح اتصالاً سلساً، وتُمكّن الشركات من التكيف والتوسع والازدهار في بيئة رقمية دائمة التطور، كما يُتيح التوسع المُستمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط فرصةً فريدةً للمؤسسات للاستفادة من قدرات الشبكات المتقدمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي وتُحفز الابتكار. ونحن في «سيسكو» ملتزمون ببناء شبكات ذكية ومرنة لا تُلبي فقط المتطلبات المتزايدة لأعباء العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بل تعزز أيضاً أمن المؤسسات وتُحافظ على استمراريتها في مواجهة التهديدات السيبرانية المُتطورة.