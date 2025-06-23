«إي آند» تعزز حماية الأطفال على الإنترنت عبر خدمة الإشراف الأبوي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «إي آند الإمارات»عن إطلاق خدمة جديدة شاملة لحماية الأطفال خلال تصفحهم شبكة الإنترنت تحت اسم الإشراف الأبوي، في خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات.توفر هذه الخدمة المتكاملة أدوات متطورة تُمكّن أولياء الأمور من تصفية المحتوى وتنظيم الوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن تحديد أوقات الاستخدام بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالهم.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «إي آند الإمارات»: بات الأطفال في عصرنا الرقمي أكثر استخداماً لحلول الاتصال من أي وقت مضى، وغالباً ما يكون ذلك من دون التوجيه أو الحماية اللازمة. وبينما يزخر العالم الرقمي بالفرص، إلا أنه يحمل أيضاً مخاطر خفية لذا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق خدمة الإشراف الأبوي التي توفر لأولياء الأمور أدوات متقدمة لبناء تجربة رقمية آمنة ومتوازنة لأطفالهم.

ووفقاً لدراسة مشتركة أُجريت في عام 2024 من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومختبرات كاسبرسكي، فإن 97% من الأطفال في الدولة يستخدمون الأجهزة الرقمية بشكل منتظم، حيث تُعد الأجهزة اللوحية الأكثر استخداماً بنسبة 68%، تليها الهواتف الذكية بنسبة 57%. كما تُظهر الدراسة أن 64% من الأطفال يقضون وقتهم في مشاهدة الفيديوهات والصور، في حين يلعب 52% منهم بألعاب الفيديو ويستخدم 42% الإنترنت لأغراض تعليمية، مثل التحضير للدروس أو الدراسة، والأهم من ذلك أن 48% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً تعرضوا لمحاولات تواصل من غرباء عبر الإنترنت، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز إجراءات السلامة الرقمية.

وتوفر خدمة الإشراف الأبوي مزايا متقدمة تشمل مراقبة الأجهزة، حيث يمكن حظر التطبيقات غير المرغوب فيها بنقرة واحدة، ما يساعد على خلق بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، كما تتيح ميزة تصفية المحتوى حظر المواقع غير المناسبة، وتعزز تجربة تصفح أكثر أماناً ومسؤولية. كما تسهم الخدمة في الحماية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، من خلال حجب المواقع الخبيثة والتنزيلات غير الآمنة، ما يساعد على حماية الأطفال من محاولات الاحتيال والبرمجيات الضارة والمواقع المشبوهة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة «التحكم بالوقت» إمكانية ضبط أوقات استخدام الإنترنت، وهو ما يشجع على عادات رقمية صحية ومتوازنة. وقد تم تصميم هذه الميزات لتكون سهلة الاستخدام، ولتمنح الأهالي تحكماً شاملاً بأنشطة أطفالهم على الإنترنت وطمأنينة أكبر أثناء تصفحهم.

وتقدم «إي آند الإمارات» مجموعة من الباقات الخاصة بخدمة الإشراف الأبوي لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمة eLife، وذلك عبر تطبيق «إي آند الإمارات» والموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك مقابل 30 درهماً شهرياً، مع توفير الشهر الأول كفترة تجريبية مجانية.

يوفر خيار «الإشراف الأبوي للهاتف المتحرك والتي تغطي ما يصل إلى 10 أجهزة، حماية كاملة للأجهزة حتى أثناء تنقل الأطفال أو استخدامهم للبيانات المتنقلة أو شبكات واي فاي خارجية، ما يمنح الأهل إمكانية المراقبة المستمرة أينما كان أطفالهم أما خيار «الإشراف الأبوي للمنزل»، فيوفر حماية غير محدودة لجميع الأجهزة الإلكترونية المتصلة بشبكة الواي فاي المنزلية، مما يضمن بيئة آمنة وشاملة داخل البيت وتُتاح هذه الخدمة مجاناً عند شراء أجهزة مختارة من سامسونج أو بطاقات SIM المخصصة للأطفال، ما يسهّل على أولياء الأمور حماية أطفالهم رقمياً من اللحظة الأولى.