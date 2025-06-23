75.3 مليار درهم زيادة قروض البنوك للأفراد خلال عام

حسام عبد النبي (أبوظبي)



كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 4.9 مليار درهم في شهر واحد لتبلغ 505.9 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 501 مليار درهم في فبراير بنسبة نمو بلغت 1% على أساس شهري. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 75.3 مليار درهم وبنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس الماضي حيث كانت 430.6 مليار درهم في مارس 2024.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.240 تريليون درهم في مارس الماضي، مقابل 2.047 تريليون درهم في مارس 2024، ونحو 2.204 تريليون درهم في فبراير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.4% على أساس سنوي وبنسبة 1.6% على أساس شهري، مرجعة ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.2% على أساس سنوي وبنسبة 1.4% على أساس شهري، لتصل إلى 1.337 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، مقارنة مع 1.377 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025 ونحو 1.272 تريليون درهم في مارس 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 3.5% على أساس سنوي وبنسبة 1.7% على أساس شهري لتبلغ 871.2 مليار درهم في مارس الماضي مقارنة بنحو 856.8 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 841.7 مليار درهم في مارس 2024. وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 763.8 مليار درهم في نهاية مارس 2025 بارتفاع نسبته 14.9% على أساس سنوي، مقارنة مع 664.4 مليار درهم خلال مارس 2024.

وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1% أو ما يعادل 7.6 مليار درهم مقارنة مع 756.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.

وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية مارس الماضي تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 343.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.7 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 345.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 56.6 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في مارس الماضي نحو 18.7 مليار درهم، في حين بلغت في مارس من عام 2024 نحو 15.7 مليار درهم. ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال مارس الماضي بنسبة 19% على أساس سنوي وبنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 661.9 مليار درهم في مارس الماضي مقابل 556.2 مليار درهم في مارس 2024 ونحو 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.719 تريليون درهم في مارس الماضي بنمو 10.9% على أساس سنوي حيث سجلت 4.254 تريليون درهم في مارس 2024 ونحو 4.632 تريليون درهم في فبراير الماضي. وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.936 تريليون درهم في مارس الماضي مقابل 2.871 تريليون في فبراير من العام ذاته ونحو 2.657 تريليون في مارس 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.5% على أساس سنوي ونحو 2.3% على أساس شهري.



88.2 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 11.74% على أساس سنوي وبمقدار 88.2 مليار درهم لتبلغ 839.1 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 750.9 مليار درهم في مارس 2024.

وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.451 تريليون درهم في مارس الماضي، مقابل 1.256 تريليون درهم في مارس 2024.

وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.

وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 456 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 448.9 مليار درهم في مارس 2024، وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 169.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 146.9 مليار درهم في مارس 2024، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 22.4 مليار درهم للنقد في البنوك و147.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.