إطلاق «STRYDE71» لتنسيق الصفقات في قطاع التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «Stryde» منصة الاستثمار الرقمي المُرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، استحواذها على شركة «Qora71»، أسرع شبكات المستثمرين الأوائل نمواً في المنطقة، وفي إطار هذه الصفقة سيتم تغيير اسم «Qora71» إلى «Stryde71»، لإطلاق ذراع جديدة ضمن منصّة «Stryde»، تُركز على رأس المال المُغامر وعلى تنسيق الصفقات في قطاع التكنولوجيا.

ويُمثل هذا الاستحواذ دخول «Stryde» إلى مجال الاستثمار العالمي في التكنولوجيا، ويُعزز مكانتها كمنصّة استثمارية متعدّدة القطاعات في الأسواق الخاصة، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في الصفقات العالمية.

وإلى جانب «Stryde Sports» ذراعها المتخصّصة في ريادة الأعمال والاستثمار في المجال الرياضي، ستعمل «Stryde71» على توسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين المؤهلين والأفراد من خلال نموذج رقمي للاستثمار المشترك، كما يجري العمل على تطوير قطاعات استثمارية إضافية، ضمن جهود «Stryde» الهادفة إلى تعزيز مهمتها في إتاحة فرص الاستثمار البديل عالية الجودة للجميع.

وتمّ إطلاق منصّة «Qora71» بدعم من برنامج المستثمرين الأوائل التابع لـ «Hub71»، بهدف إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسي الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى مصادر التمويل في مراحلها المبكرة.

وفي غضون خمسة أشهر تمكنت الشبكة من بناء مجتمع يضم ما يزيد على 130 من المستثمرين الأوائل، وسهلت تمويل أكثر من 50 صفقة استثمارية في الشركات الناشئة برأسمال تجاوز مليوني دولار، وسرعان ما تحوّلت «Qora71» التي أسسها يوسف سالم، إلى منصّة استثمار رقمي مجتمعية، تتيح الوصول إلى التمويل الاستراتيجي بطريقة مبسطة.وحول صفقة الاستحواذ، قال هادي حلبي، شريك مؤسس لشركة «Stryde»: يُعدّ انضمام «Qora71» إلى عائلة «Stryde» إنجازاً كبيراً.