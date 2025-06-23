الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للمجوهرات»  تطلق حملة «جوائز ذهبية» خلال "مفاجآت صيف دبي 2025"

«دبي للمجوهرات»  تطلق حملة «جوائز ذهبية» خلال "مفاجآت صيف دبي 2025"
23 يونيو 2025 22:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي

 تطلق مجموعة دبي للمجوهرات حملة استثنائية هي الأضخم حتى الآن، تحت عنوان «جوائز ذهبية»، وذلك خلال «مفاجآت صيف دبي 2025»، التي ستنطلق 27 يونيو الحالي وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.وتقدم الحملة لزوار دبي والمقيمين فيها، موسماً حافلاً بالمكافآت والتوفير والمفاجآت الذهبية وفرص الفوز بمجرد شراء مجوهرات بقيمة ألف درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة، إضافة إلى العديد من الجوائز والمكافآت الأخرى.
 وقالت ليلى سهيل، عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، إن مفاجآت صيف دبي تواصل جذب المتسوقين الباحثين عن القيمة، ومع حملتنا الجديدة، نقدم مزيجاً فريداً من الجوائز المميزة والعروض التنافسية، ما يعزز مكانة دبي عاصمة للذهب.

آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©