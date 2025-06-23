«غرفة الشارقة» و«الإنماء التجاري والسياحي» تطلقان عروض "صيف الشارقة 2025"

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن إطلاق النسخة الجديدة من «عروض صيف الشارقة 2025»، الحدث الأبرز والأهم في الأجندة الاقتصادية والسياحية للإمارة ويمتد خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2025، بمشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر في مختلف مدن ومناطق الشارقة، بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

وتبهر العروض جمهور المتسوقين هذا العام، بتقديمها شخصية «شمسة» الأيقونة الترويجية لعروض صيف الشارقة ورمز البهجة التي تم إطلاقها لتدشن مرحلة جديدة من الترفيه والتفاعل للأطفال والعائلات، في خطوة تؤكد الالتزام بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة تجارية وسياحية وعائلية رائدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وجمال بوزنجال، المنسق العام لعروض صيف الشارقة، وعبدالله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، وفادي مشرّفيه، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق، وممثلين عن الشركاء والعديد من المسؤولين والجهات الحكومية في الإمارة.

وخلال المؤتمر الصحفي تم تسليط الضوء على الرؤية والأهداف الطموحة للعروض، التي تشارك في تنظيمها مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، في شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار من خلال توحيد عروض التجزئة والفعاليات الترفيهية وعروض قطاع الضيافة تحت مظلة واحدة، لتوفير تجربة تسوق صيفية لا تُنسى لجميع أفراد العائلة، مدعومة بعروض متنوعة تغطي كبرى المعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بالإمارة.