26.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها في أول يوم تداول من الأسبوع، لتعكس الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث العالمية، حيث بلغت مكاسب القيمة السوقية 26.4 مليار درهم، موزعة بواقع 19.18 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 7.22 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي في ختام تعاملات أمس، 2.984 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 950 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.46%، عند مستوى 9557.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 840.75 مليون درهم، عبر تداول 240.7 مليون سهم خلال 19289 صفقة.

ومن أصل 87 شركة تم تداول أسهمها في أبوظبي، ارتفعت أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركات، وبقيت 16 على ثبات.

وجاء التحسن اللافت في أداء السوق مدعوماً بأداء قوي لأسهم قيادية في قطاعات حيوية، أبرزها سهم أدنوك للغاز الذي ارتفع 0.60%، وأبوظبي الأول بنسبة 0.39%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.84%، وطاقة بنسبة 2.66%، والدار العقارية بنسبة 1.89%، وملتيبلاي بنحو 1.41%.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه خلال أول جلسات الأسبوع، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1%، متخطياً مستوى 5400 نقطة عند مستوى 5411.3 نقطة، مما يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ الثاني عشر من يونيو الجاري، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 787.5 مليون درهم من تداول 445.78 مليون سهم خلال أكثر من 15 ألف صفقة.

وجاء ارتفاع مؤشر دبي نتيجة لارتفاع أسهم 31 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها ، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت 9 على ثبات.