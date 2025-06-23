الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

26.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع

26.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع
24 يونيو 2025 01:48

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها في أول يوم تداول من الأسبوع، لتعكس الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث العالمية، حيث بلغت مكاسب القيمة السوقية 26.4 مليار درهم، موزعة بواقع 19.18 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 7.22 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي في ختام تعاملات أمس، 2.984 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 950 مليار درهم. 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.46%، عند مستوى 9557.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 840.75 مليون درهم، عبر تداول 240.7 مليون سهم خلال 19289 صفقة. 
ومن أصل 87 شركة تم تداول أسهمها في أبوظبي، ارتفعت أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركات، وبقيت 16 على ثبات.
 وجاء التحسن اللافت في أداء السوق مدعوماً بأداء قوي لأسهم قيادية في قطاعات حيوية، أبرزها سهم أدنوك للغاز الذي ارتفع 0.60%، وأبوظبي الأول بنسبة 0.39%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.84%، وطاقة بنسبة 2.66%، والدار العقارية بنسبة 1.89%، وملتيبلاي بنحو 1.41%.
وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه خلال أول جلسات الأسبوع، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1%، متخطياً مستوى 5400 نقطة عند مستوى 5411.3 نقطة، مما يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ الثاني عشر من يونيو الجاري، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 787.5 مليون درهم من تداول 445.78 مليون سهم خلال أكثر من 15 ألف صفقة.
 وجاء ارتفاع مؤشر دبي نتيجة لارتفاع أسهم 31 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها ، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت 9 على ثبات.

أخبار ذات صلة
«قطارات الاتحاد» تطلق جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار
«إيدج» تحصل على جائزة «أفضل شركة للعمل»
الأسهم المحلية
الاقتصاد
الاقتصاد الإماراتي
الاقتصاد الوطني
سوق دبي المالي
أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©