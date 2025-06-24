الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار الذي استمر 12 يوماً، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولار ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043 دولارا.