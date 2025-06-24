تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وهو ما أسعد المستثمرين وخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وارتفع الدولار الأسترالي على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.6009 دولار.

وانخفضت العملة الأميركية 0.47 بالمئة مقابل الين إلى 145.45.

وصعد اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3564 دولار.