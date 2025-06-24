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اقتصاد

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة بقيمة مليوني درهم

"المصرف المركزي"
24 يونيو 2025 11:55

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 2.000.000. على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة  2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق
شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل  الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة
ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من
قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

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