الناقلات الوطنية تستأنف رحلاتها تدريجياً حسب الجداول المقررة

رشا طبيلة(أبوظبي) أعلنت ناقلات وطنية اليوم، استئناف رحلاتها تدريجياً، حسب الجداول المقررة، بعد الإعلان عن استقرار الأوضاع الإقليمية، في وقت تستمر بعض التأخيرات نتيجة الازدحامات في الممرات الجوية. ودعت الناقلات الوطنية المسافرين إلى ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبرمواقعها الإلكترونية ومراكز الاتصال الخاصة بها، أو وكلاء السفر الخاصة بالمسافرين. وأعلنت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلاتها كالمعتاد، ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت مطارات دبي استئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت، وفي الوقت الذي تعمل به مطارات دبي مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات، وفقاً للجداول الزمينة المعتمدة، قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات، وتنصح مطارات دبي جميع المسافرين بالاطلاع على آخر المستجدات عبر شركات الطيران. وكشف متحدث باسم فلاي دبي عن استئناف الرحلات اليوم الموافق 24 يونيو، حسب الجدول المقرر، وقد تستمر بعض التأخيرات نتيجة الازدحام في الممرات الجوية. وأضاف: «قمنا بإعادة توجيه بعض الرحلات عبر الشبكة لتفادي الأجواء المغلقة، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب، تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا أولويتنا القصوى».

وأشار إلى أنه لا تزال رحلات فلاي دبي إلى إيران والعراق وسوريا وسانت بطرسبرغ معلقة حتى 30 يونيو. وقال المتحدث باسم فلاي دبي: «ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي أو مكتب فلاي دبي للسفر، أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وننصح المسافرين أيضا بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال «إدارة الحجز»، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للإطلاع على آخر المستجدات». وأعلنت طيران الإمارات أنه بعد أن تم تغيير مسارات عدد من الرحلات التي كانت في طريقها إلى دبي بتاريخ 23 يونيو، دون أن يتم تحويلها إلى مطارات بديلة، وبعد إجراء تقييم شامل ودقيق للمخاطر، ستواصل الناقلة تشغيل رحلاتها، وفقاً للجدول المقرر، باستخدام مسارات جوية بعيدة تماماً عن مناطق الاضطرابات، وقد تتعرض بعض الرحلات لتأخيرات نتيجة طول المسارات البديلة، أو الازدحام في الأجواء، إلا أن فرق طيران الإمارات تبذل قصارى جهدها للالتزام بالجدول الزمني.