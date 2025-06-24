«راكز» تستعرض في روسيا الفرص الاستثمارية برأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بنجاح بعثتها التجارية إلى روسيا، وذلك ضمن مشاركة الوفد الرسمي لدولة الإمارات، برئاسة وزارة الاقتصاد، حيث عزّزت هذه الزيارة العلاقات الاستراتيجية مع الأطراف الصناعية الروسية، وسلّطت الضوء على جاذبية إمارة رأس الخيمة كمركز إقليمي متنامٍ للصناعة واللوجستيات.

وشهدت الزيارة مشاركة أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري براكز في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، حيث كان ضمن لجنة المتحدثين في جلسة نقاشية بعنوان «إجراءات الدعم غير المالي الفعّالة للصناعة» تناول خلالها رحلة إمارة رأس الخيمة نحو التحول إلى قوة صناعية والدور المحوري، الذي تلعبه راكز في تمكين المصنعين والمصدّرين من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة تستشرف المستقبل.

وخلال الجلسة، استعرض حجاوي مزايا المناطق الصناعية المخصّصة لدى راكز، وإجراءات تأسيس الأعمال الميسّرة وخدمات الدعم المتكاملة والالتزام بالاستدامة، والتي تشكّل جميعها عوامل جذب للمستثمرين العالميين، كما أكد على تماشي راكز مع الاستراتيجيات الوطنية مثل «مشروع 300 مليار» مشيراً إلى دور الهيئة في دعم التنويع الصناعي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش المنتدى، نظّمت راكز سلسلة من اللقاءات الثنائية مع شركات من قطاعات متنوعة شملت التصنيع واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات والمعدات والآلات والكيماويات. كما التقى فريق راكز بوفود من مراكز صناعية في روسيا من بينها منطقة أوليانوفسك وجمهورية أودمورتيا.

وفي إطار تعزيز التعاون مع قطاع ريادة الأعمال، اجتمع وفد راكز مع ألكسندر كالينين، رئيس المنظمة العامة الروسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة «أوبورا روسيا»، لبحث فرص التعاون المشترك. كما شارك الوفد في مأدبة عشاء مخصّصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في روسيا جمعت نخبة من المعنيين بالمنظومة الاقتصادية لهذا القطاع.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تُعد روسيا شريكاً مهماً في شبكتنا العالمية، وتمثل هذه الزيارة خطوة متقدمة نحو تعميق العلاقات الصناعية بين البلدين، وتقف دولة الإمارات اليوم كشريك اقتصادي أساسي لروسيا في العالم العربي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار في عام 2024، مما يعكس متانة العلاقات وإمكانيات الأعمال المتنامية، وتلعب راكز دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، خصوصاً بالنسبة للقطاعات الصناعية واللوجستية، من خلال بيئتنا المصمّمة خصيصاً لدعم الشركات الروسية الراغبة في التوسع انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة نحو أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

وتحتضن راكز حالياً أكثر من 1200 شركة روسية.