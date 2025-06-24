«اقتصادية الشارقة» تروج لفرص الاستثمار مع سلطنة عُمان

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اليوم، ورشة عمل افتراضية مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان للترويج للقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص الاستثمار في إمارة الشارقة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الشارقة وسلطنة عُمان، وبهدف توسيع آفاق التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة.

شارك في الورشة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المستثمرين من قطاعات مختلفة من الجانبين حيث تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة، واستعراض التجارب الناجحة في مجالات التصنيع وسلاسل التوريد والمناطق الصناعية والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إمارة الشارقة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار، وضمان استمرارية الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تبني سياسات، وتقديم خدمات متطورة تسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعمها.

وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية تطور نمو الرخص والمنشآت في إمارة الشارقة، خلال السنوات العشر الماضية، وكذلك مؤشرات الاستثمار في الإمارة وحجم التبادل التجاري بين الجانبين والمشاريع الكبرى القائمة حالياً، وأهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الشارقة وفرص الاستثمار في المشروعات القائمة حالياً في الإمارة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار الصناعي والتجاري وجرى التطرق إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.