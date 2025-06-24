«استديو الشارقة» يخرج 19 شركة ناشئة من بين 2300 مترشح

الشارقة (الاتحاد)

خرّج مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» أمس دفعة عام 2024 من استوديو الشارقة للشركات الناشئة، خلال «يوم العروض النهائية» الذي أقيم في «يور سبيس» بمنطقة الجادة في الشارقة، بحضور نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

وضمت الدفعة 19 شركة ناشئة أكملت برنامجاً مكثفاً امتد على مدار ستة أشهر؛ بهدف دعم نموها وتمكينها من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستهدف البرنامج الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الأربعة الرئيسية، والتي تمثل مراكز التميز في «شراع»، وهي: تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والتصنيع، والصناعات الإبداعية، بهدف تمكينها على التوسع، من خلال مجموعة مزايا وخدمات تتوزع بين الاستشارات، وتأمين فرص التمويل، والموارد الأساسية، والاستشارات المتخصصة.

وتتوزع أجندة البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة، هي «التوسع» و«تأمين الفرص» و«الدعم»، حيث يوفر للمشاركين فرصة الاستفادة من الوصول إلى شركاء «مراكز التميز»، التي أطلقها «شراع»؛ بهدف تحفيز وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب الوصول إلى الشركاء المحتملين، ما يساعد الشركات الناشئة على تحقيق التقدم الذي تسعى إليه على صعيد العمليات الداخلية وتوسيع الفريق بكفاءة وفعالية.

وتم اختيار الشركات الناشئة في دفعة 2024 من بين أكثر من 2.300 طلب مشاركة من أكثر من 75 دولة. وبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات نحو 19.3 مليون دولار، وحققت مجتمعة إيرادات تفوق 21.9 مليون دولار، كما استفادوا من دعم أكثر من 30 خبيراً في مجالات إدارة الأعمال والتسويق وإدارة الموارد، إلى جانب توفير مساحات عمل، وترخيص لممارسة الأعمال في الشارقة.

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: يمثل يوم العروض النهائية تتويجاً لمسيرة من العمل المكثف والهادف، ويجسد التزام شراع بدعم شركات ناشئة قائمة قطعت خطوات متقدمة في مسيرتها، وتسعى اليوم إلى توسيع نطاق أعمالها. هذه المشاريع طورت نماذج أعمال واضحة، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية لتحديات قائمة في قطاعات استراتيجية.

ومن خلال استوديو الشارقة للشركات الناشئة، حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تدمج بين التوجيه المتخصص، والوصول إلى الشركاء المؤثرين، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، بما يمكّن رواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم، وتحقيق أثر مستدام يعزز من مكانة الشارقة كمحرك لريادة الأعمال في المنطقة. وتضمن البرنامج جلسات إرشادية فردية، وتوجيهاً تقنياً، وورش عمل تطبيقية في مجالات تطوير المنتج، ونماذج الأعمال، واستراتيجيات دخول السوق. كما شمل البرنامج زيارات ميدانية وعروض تقديمية في مقرات جهات رائدة، مثل «مايكروسوفت»، ومجموعة بيئة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والجامعة الأميركية في الشارقة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت التجربة أيضاً تدريبات مخصصة في القيادة الواعية وبناء الفرق، إلى جانب تدريب رواد الأعمال على تقديم عروض مقنعة للمستثمرين، مما ساعدهم على بناء خريطة طريق واضحة للنمو والتوسع.

وشكّل «يوم العروض النهائية» لاستوديو الشارقة للشركات الناشئة منصة حيوية جمعت مستثمرين، ورواد أعمال، وشركاء استراتيجيين، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتعرف على حلول مبتكرة جاهزة للتوسع، والتفاعل المباشر مع رواد الأعمال.