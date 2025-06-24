5.4 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول 2025، وفقاً لبيانات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس والتي عكست قوة النظام المصرفي في الدولة مع نمو ملحوظ في أنظمة المدفوعات والتحويلات المالية.

وبحسب البيانات، بلغت التحويلات المنفذة خلال شهر مارس 2025، أكثر من تريليوني درهم، بواقع 1.23 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و791.31 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وتعكس الزيادة في حجم التحويلات ومقاصة الشيكات نشاطاً اقتصادياً قوياً وحركة أموال داخلية متزايدة.

وأفادت البيانات ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 19.3% بقيمة بلغت 4.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.4 مليار درهم مقارنة مع 22.98 مليار درهم نهاية العام الماضي.



السحوبات النقدية

حسب بيانات «المركزي» وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الربع الأول 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك.

وبحسب النشرة الإحصائية، زادت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.1 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.78 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.

وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف الإسلامية خلال الربع الأول من 2025 بنسبة بنسبة 5.6%، ليصل إلى 513.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، فيما زاد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية بنسبة 2.0% ليصل إلى 1.7 تريليون درهم.