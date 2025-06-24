الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

5.4 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في الربع الأول

مصرف الإمارات المركزي
25 يونيو 2025 01:47

مصطفى عبد العظيم  (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول 2025، وفقاً لبيانات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس والتي عكست قوة النظام المصرفي في الدولة مع نمو ملحوظ في أنظمة المدفوعات والتحويلات المالية.
وبحسب البيانات، بلغت التحويلات المنفذة خلال شهر مارس 2025، أكثر من تريليوني درهم، بواقع 1.23 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و791.31 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وتعكس الزيادة في حجم التحويلات ومقاصة الشيكات نشاطاً اقتصادياً قوياً وحركة أموال داخلية متزايدة.
وأفادت البيانات ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 19.3% بقيمة بلغت 4.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.4 مليار درهم مقارنة مع 22.98 مليار درهم نهاية العام الماضي.

السحوبات النقدية
حسب بيانات «المركزي» وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الربع الأول 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك.
وبحسب النشرة الإحصائية، زادت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.1 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.78 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.
وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف الإسلامية  خلال الربع الأول من 2025 بنسبة  بنسبة 5.6%، ليصل إلى 513.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، فيما زاد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية بنسبة 2.0% ليصل إلى 1.7 تريليون درهم.

التحويلات المالية
بنوك الإمارات
الإمارات
البنوك الإماراتية
البنوك في الإمارات
التحويلات البنكية
القطاع المصرفي الإماراتي
القطاع المصرفي
القطاع المصرفي في الإمارات
المصرف المركزي
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©