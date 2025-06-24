91.6 مليار درهم مكاسب قياسية لأسواق الأسهم المحلية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء مكاسب قياسية زادت عن 91.6 مليار درهم، بعد ارتفاع إجمالي القيمة السوقية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى 4.02 تريليون درهم، مدعومة بارتفاع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، لتواصل بذلك الأسواق صعودها للجلسة الثانية على التوالي محققة مكاسب إجمالية بلغت 120 مليار درهم في جلستين.

وقفزت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي في ختام تعاملات أمس إلى 3.049 مليار درهم، محققة مكاسب بلغت نحو 63 مليار درهم، مقارنة مع 2.984 تريليون درهم في جلسة الاثنين، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 979 مليار درهم، مقارنة مع 950 مليار درهم في الجلسة السابقة بمكاسب بلغت 29 مليار دهم.

وبلغ إجمالي التداولات أمس أكثر من 3.33 مليار درهم، منها 2.12 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.21 مليار درهم تداولات سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 2.49% ليصل إلى مستوى 9795.30 نقطة، معززاً بارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والاتصالات والطاقة، تصدرها سهم الدار العقارية التي قفزت بنسبة 10.01% لتصل إلى 8.90 درهم، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 5.91% إلى 20.42 درهم، وأسهم أدنوك للغاز بنسبة 1.20% إلى 3.37 درهم، وأبوظبي التجاري بنسبة 6.27% إلى 12.54 درهم، وأبوظبي الأول بنسبة 6.99% إلى 16.54 درهم.



سوق دبي

وفي سوق دبي ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.36% ليصل إلى 5593.01 نقطة، وهو أعلى ارتفاع يومي له في ستة أشهر، مدعوماً بارتفاعات قوية للأسهم القيادية.

وشهد السوق التداول على أسهم 52 شركة أمس سجلت أسهم 43 شركة منها ارتفاعات متباينة، بينما انخفضت أسهم 5 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وقاد سهم إعمار العقارية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.10% ليصل إلى 13.40 درهم، صعود مؤشر سوق دبي أمس، ومعه أسهم سالك الذي ارتفع بنسبة 5% إلى 5.88 درهم، دبي الإسلامي بنسبة 4% إلى 8.85 درهم، والإمارات دبي الوطني بنسبة 5.15% إلى 22.45 درهم، وإعمار للتطوير بنسبة 3.14% إلى 13.15 درهم، فيما سجل سهم العربية للطيران ارتفاعاً بنسبة 7.8%.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.6% عند 0.681 درهم، وبتداولات قاربت 59 مليون سهم، بينما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 4.7% عند 0.243 درهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم، فيما جاء سهم طلبات في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 1.30 درهم، وبتداولات قاربت 60 مليون سهم.



صعود قوي

استهلت الأسواق تعاملات أمس على صعود قوي مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 1.4% في بداية الجلسة، وصعود مؤشر سوق دبي المالي بنحو 2.3%، قبل أن توسع الأسواق مكاسبها بعد ساعة ونصف ليسجل سوق أبوظبي مكاسب زادت عن 2.3% ووصل المؤشر إلى مستوى 9761 نقطة، وبتداولات قاربت ال 900 مليون درهم، بدعم الأسهم القيادية للبنوك والاتصالات والعقارات، فيما زاد سوق دبي المالي مكاسبه بارتفاعه بنحو 3.2% ليصعد المؤشر إلى 5580 نقطة وبإجمالي تداولات بلغت 583 مليون درهم.