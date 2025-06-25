ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتنفست الصعداء قليلا بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل.

وعند التسوية أمس الثلاثاء سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو.

وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء. وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.



