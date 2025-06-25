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اقتصاد

الذهب يستقر مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن

الذهب
25 يونيو 2025 08:35

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد فتور الطلب على الملاذ الآمن، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارا.
وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولار.

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المصدر: وكالات
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