«دو» تُبرم شراكة استراتيجية مع «CRIF» لتعزيز أهداف الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «CRIF»، العالمية المتخصصة في مجال أنظمة المعلومات الائتمانية والتحليلات والحلول والابتكارات الرقمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأداء في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» ضمن سلسلة التوريد الخاصة بـ «دو»، من خلال منصة «سينسجي» «Synesgy»، الرقمية من «CRIF».

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الطلب العالمي على ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تبادر «دو» إلى دمج معايير«ESG» في عمليات تقييم الموردين.

وتتيح منصة «Synesgy» لـشركة «دو» فهماً أعمق لأداء المُوردين في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما يضمن توافقهم مع الأهداف الطموحة لشركة «دو» في مجال الاستدامة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة.

وبهذه المناسبة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول من شركة «دو»: إن «الشراكة مع»CRIF«ودمج منصة»Synesgy«في أنظمتنا يعززان بشكل واضح آليات تقييم الموردين لدينا، ويؤكدان مواصلة التزامنا العميق بالاستدامة. وتدعم هذه المبادرة جهودنا في الامتثال للمتطلبات القانونية المتطورة، كما ترسّخ ريادتنا في تبني ممارسات الأعمال المسؤولة ضمن قطاع الاتصالات وتمثّل هذه الخطوة نقطة محورية لضمان مساهمة سلسلة التوريد في بناء مستقبل مُستدام وأخلاقي.وتوفر منصة «Synesgy» لشركة «دو» تقييماً تفصيلياً لجهود الموردين في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال تسليط الضوء على تأثيرهم البيئي، ومبادراتهم الاجتماعية، ومستوى الحوكمة لديهم، كما تتيح المنصة إمكانية رصد المخاطر المرتبطة بممارسات الاستدامة، وإدارتها بكفاءة ضمن سلسلة التوريد، ما يضمن استدامة ممارسات الأعمال على المدى الطويل.

من جانبه، قال مانجيت تشابرا، المدير العام لشركة «CRIF» الخليج: إن قرار «دو» باعتماد منصة «Synesgy» كأداة أساسية لتقييم الموردين يعكس الأهمية المتزايدة لعوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في ممارسات الأعمال العالمية، ونحن فخورون بدعم (دو) في مسيرتها نحو الاستدامة من خلال تزويدها برؤى قائمة على البيانات وأدوات متقدمة تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة وقيادة مستقبل الأعمال المسؤولة.

وتعتمد منصة «Synesgy»، على تحليلات متقدمة تمكّن من المراقبة المستمرة وتحسين أداء الموردين في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، ما يدعم أهداف «دو» للتنمية المستدامة وتسهم هذه المبادرة في تعزيز التزام «دو» بأعلى مستويات من الشفافية والمعايير الأخلاقية، بما ينسجم مع المؤشرات العالمية للاستدامة.