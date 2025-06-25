مذكرة تفاهم بين «دبي للطيران المدني» و«دائرة الطيران برأس الخيمة»

دبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة مذكرة تفاهم تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي.

وقع المذكرة من جانب هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله لنجاوي، مديرها العام ومن جانب دائرة الطيران المدني برأس الخيمة المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي مديرها العام وتهدف إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين الطرفين يشمل تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، وتشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، ومعالجة التحديات المحتملة، بما يعزز من التكامل المؤسسي ويحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقال محمد عبدالله لنجاوي إن هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني في الدولة وتعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التطوير والابتكار والارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة وأكد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع الشركاء بما يخدم مصلحة قطاع الطيران والارتقاء بخدماته تماشيا مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني يأتي في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع الطيران المدني وتمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن في المجال الجوي لدولة الإمارات.