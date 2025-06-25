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«غرف دبي» تنظم «ملتقى تجربة المتعاملين»

«غرف دبي» تنظم «ملتقى تجربة المتعاملين»
25 يونيو 2025 18:17

 

دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي «ملتقى تجربة المتعاملين» بهدف استعراض أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التميز بخدمة المتعاملين.
يأتي الملتقى ضمن «برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي بهدف تحسين ممارسات القطاع الخاص في مجال خدمة المتعاملين.
شهد الملتقى الذي استقطب نحو 60 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات، العديد من الجلسات، التي شملت جلسة حوارية لاستعراض نموذج عملي لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي للحوار مع العملاء عبر منصات التراسل الفوري، وجلسة أخرى على سبل تعزيز تفاعل الموظفين مع تجارب المتعاملين نظراً لأهمية ثقافة العمل المؤسسية في رفع معدلات رضا العملاء في حين بحثت إحدى الجلسات الحوارية سبل مواكبة توقعات المتعاملين المتغيرة مع الاعتماد على المرونة والسرعة في التفاعل وتلبية متطلبات المتعاملين وتطوير تجارب رقمية متكاملة.
وقدم الملتقى، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة «آركت جلوبال»، بيانات ورؤى معمقة حول أهم المستجدات في عالم تجربة المتعاملين وناقش عدد من الخبراء البارزين أهمية المرونة وتوفير التجارب الرقمية المتكاملة في تحسين خدمة العملاء. يُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

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