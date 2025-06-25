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«دي إكس بي لايف» تحصد ثلاث جوائز ضمن «فعاليات الشرق الأوسط 2025»

«دي إكس بي لايف» تحصد ثلاث جوائز ضمن «فعاليات الشرق الأوسط 2025»
25 يونيو 2025 20:07


دبي (الاتحاد)
فازت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز «فعاليات الشرق الأوسط 2025»، التي أُقيمت في مدينة جميرا بحضور نخبة من المتخصصين وروّاد صناعة الفعاليات من المنطقة والعالم.
وحصلت «دي إكس بي لايف» على جوائز عن فئات تمثل أبعاداً استراتيجية في مستقبل الفعاليات، هي جائزة «أفضل فعالية مجتمعية»، عن فعالية «ليالي حتّا الثقافية» التي أصبحت من أهم الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي والفني لمنطقة حتا، وتبرز مقوّماتها التاريخية والطبيعية والثقافية وعاداتها وتقاليدها، وجائزة «أفضل تصميم وتشييد جناح أصغر من 100 متر مربع»، عن تصميم وتشييد جناح شركة «فوجي فيلم» في معرض ومؤتمر «ميدلاب»، وجائزة «أفضل فعالية بميزانية محدودة»، عن تنظيمها مهرجان دبي للقهوة 2024، الذي اجتذبت دورته الأولى أكثر من 20 ألف زائر في أسبوعه الأول، واستطاع أن يؤكد مكانته كوجهة مثاليّة لعشّاق القهوة من جميع أفراد العائلة.
وتعكس الجوائز الثلاث شمولية الخدمات التي تقدمها الشركة، وحرصها على الابتكار المستمر والارتقاء بمستوى التجارب التي تقدمها للعملاء والزوار.
وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي لــ دي إكس بي لايف إن التكريم يمثل تقديراً لجهود فريقنا ويبرز التزامنا بتقديم الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تحقق تطلّعات عملائنا.
وأضاف: نُؤمن بأنَّ الاستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة، ولذلك نضعها في صلب عملياتنا وضمن منهجيات عملنا، كما نحرص على أن نكون دائماً بين المؤسسات التي تسهم في ترجمة رؤية دبي إلى واقع ملموس، وأن نشارك في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الفعاليات.

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