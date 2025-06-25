الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» و«الإنماء السياحي» تعززان التعاون المشترك

«اقتصادية الشارقة» و«الإنماء السياحي» تعززان التعاون المشترك
25 يونيو 2025 20:09


الشارقة (الاتحاد)
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال لقاء حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة برئاسة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الجذب السياحي والتجاري وتشجيع الاستثمارات للاستفادة من الفرص المتوفرة في إمارة الشارقة وتطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات بما يتماشى مع رؤية الشارقة الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة الإمارة كمدينة عالمية توفر أفضل وأرقى الخدمات في جميع مجالات الحياة إلى جانب بحث آليات دعم المشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وأكد حمد علي عبدالله أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.
من جانبه قال خالد جاسم المدفع تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لما لها من دور محوري في دعم نمو القطاع السياحي والتجاري وتحقيق التكامل المؤسسي بما يخدم التنمية الشاملة.
وأضاف أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يعكس التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تنويع الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز من مكانة إمارة الشارقة كمقصد رائد للأعمال والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.

دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©