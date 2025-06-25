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«القابضة» تعتزم الاستحواذ على حصة في «ليماجرين لبذور الخضراوات» الفرنسية

«القابضة» تعتزم الاستحواذ على حصة في «ليماجرين لبذور الخضراوات» الفرنسية
25 يونيو 2025 20:59


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القابضة» (ADQ)، و«ليماجرين»، المجموعة الدولية المتخصصة في القطاع الزراعي وإنتاج البذور، عن بدء محادثات حصرية بهدف استحواذ «القابضة» على حصة 35% في شركة «ليماجرين لبذور الخضراوات» (Limagrain Vegetable Seeds) التابعة لمجموعة «ليماجرين» والمتخصصة في إنتاج البذور.
وتعد «ليماجرين لبذور الخضراوات»، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، شركة رائدة عالمياً في إنتاج بذور الخضراوات، ولديها خبرة طويلة في القطاع تعود إلى عام 1743.
وتمتلك الشركة قدرات متطورة في الأبحاث والتطوير وسجلاً حافلاً في الابتكار، حيث تقوم بتشغيل 56 مركزاً بحثياً في 20 دولة، وتمتلك محفظة منتجات، هي الأكثر شمولاً في القطاع تغطي 43 من 50 محصولاً من أصناف الخضراوات الرئيسية.
ولدى الشركة 8 مرافق صناعية في 6 دول في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. 
وبموجب التعاون المقترح، ستقوم «ليماجرين لبذور الخضراوات» وشركة «سلال» التابعة لمحفظة «القابضة» والمتخصصة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، بإبرام شراكة في مجال الأبحاث والتطوير بهدف تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير بذور خضراوات قادرة على التكيف مع المناخ الصحراوي.
كما يهدف التعاون إلى تطوير حلول جينية مبتكرة تعزز قدرة محاصيل الخضراوات على التكيف مع الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف والملوحة بهدف تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ ستتم عمليات الأبحاث والتطوير في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال في مدينة العين، وهي مركز للتكنولوجيا الزراعية يضم بيوتاً زراعية متطورة ومختبرات مجهزة لاختبار البذور، حيث ستسهم شركة «ليماجرين لبذور الخضراوات» في تقديم خبراتها في مجال العلوم الوراثية للخضراوات.
ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لـ«القابضة» للتركيز على مجال حيوي ضمن سلسلة القيمة الغذائية. 
وقال منصور محمد الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة»: نجحت «القابضة» خلال الأعوام الماضية بتعزيز نمو محفظتها في قطاع الأغذية والزراعة، والتي تضم شركات رائدة ومتكاملة ضمن فئات رئيسية في سلسلة القيمة الغذائية، ويمثل توسيع عملياتنا لتشمل قطاع البذور خطوة مهمة وحيوية تعزز حضورنا وإسهاماتنا في إحدى أهم مكونات تلك السلسلة.
بدوره، قال سبياستيان شوفو، الرئيس التنفيذي لشركة «ليماجرين»: يسعدنا التعاون مع «القابضة») التي تشاركنا الرؤية والقيم نفسها وتركز على الابتكار والاستثمار المستدام، وتعكس هذه الشراكة مدى التزام الطرفين بتطوير تقنيات زراعية مبتكرة للتصدي للتحديات العالمية، وستوفر استثمارات «القابضة» في بذور الخضراوات دعماً استراتيجياً سيسهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع، وتطوير أصناف جديدة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ، ونتطلع إلى الفرص التي ستتيحها لنا هذه الشراكة بفضل تغطية «القابضة» (ADQ) للعديد من الأسواق الواعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم خططنا للتوسع في الأسواق العالمية.
وسيتم عرض الصفقة أمام الجهات الممثلة لموظفي شركة «ليماجرين لبذور الخضراوات»، للتشاور، كما يخضع إتمامها لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

الشركة القابضة ADQ
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