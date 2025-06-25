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اقتصاد

شركات الطيران تستقبل ذروة السفر الصيفي

مسافرون عبر مطار زايد الدولي (أرشيفية)
26 يونيو 2025 01:01

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تستعد ناقلات وطنية ومطارات الإمارات لاستقبال موسم الذروة الصيفي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، حيث تشهد مطارات الدولة توافداً كبيراً للمسافرين للسفر مع استمرار ارتفاع الطلب على السفر خلال الفترة المقبلة، لاسيما نهاية شهر يونيو الجاري، ومطلع يوليو المقبل، وذلك بعد استقرار الأوضاع الإقليمية، وإعلان الناقلات الوطنية عن استئناف رحلاتها الاعتيادية تدريجياً ووفقاً للجداول المقررة. 
ودعت الناقلات الوطنية المسافرين بضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد السفر بـ3 ساعات على الأقل، والتحقق من حالة رحلاتهم المحجوزة مسبقاً عبر مواقعها الإلكترونية ومراكز الاتصال الخاصة بها، أو وكلاء السفر الخاصة بالمسافرين.
وأعلنت الاتحاد للطيران مؤخراً عن استئناف رحلاتها كالمعتاد، في وقت تستعد طيران الإمارات لأسبوع مزدحم بحركة المغادرين من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، حيث يتوقع أن يغادر أكثر من 30 ألف مسافر من مطار دبي اليوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، وسيتواصل نمو أعداد المغادرين حتى 30 الجاري.
وأوصت طيران الإمارات عملاءها للتخطيط مسبقاً لرحلاتهم لاحتمال وجود ازدحام مروري إضافي على الطرق المؤدية إلى المطار، وامتلاء مواقف السيارات، وازدحام في مرافق المطار وإجراءات الجوازات، إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه التنقل بين المباني والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة، ودعت عملاءها بمراعاة وجودهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.
وأعلنت فلاي دبي أمس عن إعادة تشغيل المزيد من الرحلات عبر شبكتها لتستأنف تدريجياً جدولها الكامل، حيث تستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة السورية اعتباراً من 26 يونيو 2025، وستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى 2 بمطار دبي الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعادة فتح المزيد من الأجواء في المنطقة ورفع القيود. وتخطط فلاي دبي لاستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من 1 يوليو، بعد استكمال جميع عمليات التقييم اللازمة، ومع تطورات الأوضاع تقوم الناقلة بمراجعة مستمرة لخطط الرحلات عبر شبكتها، حيث تعمل ضمن الممرات الجوية الدولية المعتمدة، وتُعدّل رحلاتها حسب الحاجة.

مرونة وجاهزية 
قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعدّل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، لقد مكّنتنا مرونتنا وجاهزيتنا من التكيف بسرعة خلال هذه الأوقات، مع الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وإعطاء الأولوية دائماً لسلامة طاقمنا ومسافرينا.
وأضاف: يسعدنا أن نرى عملياتنا تستأنف ونتطلع إلى عودة خدماتنا إلى بقية الأسواق المتأثرة قريبًا.
ومؤخراً، أكدت مطارات دبي استئناف عملياتها بكامل طاقتها، وحيث تعمل مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10%، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ134 مليون مسافر في عام 2023.

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