مكتوم بن محمد: ثقة دولية راسخة في متانة الاقتصاد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية، عن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى – «فيتش» و«إس آند بي جلوبال» و«وكالة موديز لخدمات المستثمرين» – التصنيف السيادي لدولة الإمارات، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية.

وأعلنت وكالة إس آند بي جلوبال، في 17 يونيو 2025، عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة موديز في المراجعة السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أكدت وكالة فيتش، بتاريخ 24 يونيو 2025، تصنيف الإمارات عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: يعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث للتصنيف السيادي لدولة الإمارات، وإجماعها على النظرة المستقبلية المستقرة، الثقة الدولية الراسخة في متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة سياساته المالية، وهو تتويج لرؤية اقتصادية شاملة تتبناها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل المضي في تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، والانضباط المالي، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالمرونة والمصداقية العالية.

وأضاف سموه: نحرص في وزارة المالية، على مواصلة العمل مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وقد شكّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم محطة مهمة في مسار ترسيخ الشفافية في السوق، حيث وفر للمستثمرين مرجعاً موثوقاً لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم، ويسهم ذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويدعم قدرتها على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ سمعتها كوجهة موثوقة وجاذبة في أسواق رأس المال العالمية.



استدامة النمو

تؤكد التصنيفات قدرة دولة الإمارات على تنويع وتعزيز إيراداتها غير النفطية، وتحقيق انضباط مالي ملحوظ، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر والالتزام بتطبيق سياسات مالية رشيدة، ما انعكس إيجاباً على استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو في مختلف القطاعات.

ويعكس تقرير «إس آند بي جلوبال» تقييم الوكالة للملاءة المالية القوية لدولة الإمارات، إلى جانب قوة الأصول السيادية الموحدة للحكومة. كما تتوقع الوكالة أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية سيكون لها، في المجمل، تأثير محدود على دولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة، في ظل ما تمتلكه من أصول ضخمة وسجل حافل بالاستقرار الداخلي.