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اقتصاد

نيكي يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر

نيكي يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر
26 يونيو 2025 09:18

 لامس مؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى منذ فبراير اليوم الخميس.

وارتفع المؤشر نيكي واحداً بالمئة إلى 39343.35 نقطة بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش، ووصل خلال الجلسة إلى 39400.65، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 18 فبراير.

وتفوق أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 4.2 بالمئة وصعد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة. وزاد مؤشر فرعي لأسهم النمو 0.3 بالمئة، متفوقاً على زيادة بنسبة 0.2 بالمئة في أسهم القيمة.

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المصدر: وكالات
نيكي
مؤشر نيكي الياباني
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