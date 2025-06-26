سهم "إنفيديا" يسجل أعلى مستوى في تاريخه

قفز سهم شركة إنفيديا الأميركية بأكثر من 4% يوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 154.10 دولارًا، ما دفع بقيمتها السوقية إلى 3.76 تريليون دولار، متجاوزة بذلك مايكروسوفت التي بلغت قيمتها 3.65 تريليون دولار.

ورغم الارتفاع الكبير في سعر السهم، لا تزال نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال الـ12 شهرًا القادمة عند 30 ضعفًا فقط، وهو ما يقل عن متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 40، مما يعكس تسارع نمو الأرباح.

تأتي هذه القفزة في وقت يتجه فيه السوق الأميركي مجددًا نحو أسهم الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التراجع في وقت سابق من هذا العام. وبهذا الإنجاز، تعود إنفيديا إلى المنافسة على لقب أغلى شركة في العالم، والذي تناوبت عليه مع مايكروسوفت وآبل خلال الأشهر الماضية.