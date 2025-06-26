«كيزاد» توقّع اتفاقية مع شركتين لإقامة مستودعات حديثة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع كل من شركة «ستوك سبيس»، الرائدة في تشغيل المستودعات من الفئة الأولى، وشركة «أكسيون ديفلوبمنت»، المطور الرئيس للمشروع، وذلك لتأسيس منشأة مستودعات حديثة في منطقة كيزاد-أ (كيزاد المعمورة).

وخصّصت «ستوك سبيس» استثمارات بقيمة 50 مليون درهم لتطوير المنشأة الجديدة على مساحة 14.2 ألف متر مربع، والتي ستتضمن مستودعات ومساحات تخزينية وتشغيلية عالية الجودة، من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في دفع نمو قطاعي الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالمنطقة. كما ستوفّر المنشأة نحو 100 فرصة عمل جديدة ضمن المناطق التابعة لمجموعة كيزاد.

قال منصور المرر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد: يُعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، إذ يعتبر من القطاعات الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وانطلاقاً من دورنا كأحد الممكنات الرئيسية ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، نحرص في كيزاد على تمكين التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المساندة من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تشجع الابتكار، وبنية لوجستية متطورة لتسهيل عمليات التوزيع، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.

وأضاف المرر: سنواصل تطوير منظومة القطاع الصناعي وتعزيزها بمنشآت ومرافق عالمية المستوى، بما يفتح فرصاً جديدة في أسواق الأغذية، وتمثل شراكتنا مع ستوك سبيس خطوة مهمة في هذا الاتجاه، نحو بناء القدرات وتعزيز المشهد الاقتصادي وتمكين القطاع الصناعي في كيزاد.

من جهته، قال جورجي غفيلافا، الرئيس التنفيذي لشركة ستوك سبيس: مع بداية شراكتنا مع كيزاد، نؤكد أننا ننطلق برؤية واضحة لمواصلة الالتزام بالابتكار المستدام كوسيلة لتحقق أهدافنا طويلة الأجل.

وقال دانييل إيليزاروف، الشريك الإداري في أكسيون ديفلوبمنت: ينصب تركيزنا الأساسي على تطوير منشأة حديثة في موقع استراتيجي مثل كيزاد، بما يعزّز من قدراتنا الإنتاجية في خدمة القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تشهد نمواً متسارعاً في أسواق دولة الإمارات.

وتؤدي إمارة أبوظبي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، إذ تنتج الإمارة ما يعادل 36% من إجمالي الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات. وتُعد كيزاد عنصراً أساسياً في تمكين القطاع من خلال تقديم بنية تحتية صناعية ولوجستية وتجارية متقدمة ضمن منظومة متكاملة مصممة خصيصاً لدعم هذا القطاع.