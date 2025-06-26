«هيئة مطار الشارقة» تفوز بجائزة التميز في المسؤولية المجتمعية لعام 2024

الشارقة (الاتحاد)

توجت هيئة مطار الشارقة الدولي بجائزة الشارقة للتميز في فئة المسؤولية المجتمعية لعام 2024، في إنجاز يعكس التزامها الراسخ بقيم العطاء والتميّز والاستدامة، وترسيخ دورها مؤسسة رائدة تتبنى نهجاً متكاملاً في خدمة الإنسان والمجتمع والبيئة.

وجاء فوز الهيئة استناداً إلى أدائها المتميز، ضمن أربعة محاور رئيسة هي المجتمع، والبيئة، وبيئة العمل، والعلاقات مع أصحاب المصلحة، ووفق مجموعة من المؤشرات النوعية، من أبرزها، الاستدامة البيئية، والمبادرات المجتمعية، وجهود التوعية، ودعم فئة أصحاب الهمم، وتعزيز بيئة العمل وتمكين الموظفين، إلى جانب تعزيز الشراكات المجتمعية.

تعزيز منظومة الاستدامة المؤسسية من خلال مؤشرات أداء رائدة

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل هذا التتويج ثمرة جهود جماعية متكاملة بذلتها فرق العمل في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بهدف ترسيخ نموذج مؤسسي متميز في تبنّي المسؤولية المجتمعية كنهج استراتيجي شامل وممارسة مستدامة، من خلال مبادرات نوعية تُدار بكفاءة، مواصلين توسيع نطاق هذا التأثير المجتمعي، وتعزيز ممارساتنا المؤسسية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما يُسهم في خدمة الإنسان، وحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويُرسّخ مكانة إمارة الشارقة وجهة عالمية ترتقي بقيمها، وتحتضن تطلعاتها التنموية.