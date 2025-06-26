«مطار دبي» يستعد لاستقبال 3.4 مليون مسافر خلال فترة الذروة الصيفية



دبي (الاتحاد)

يستعد مطار دبي الدولي لموسم ذروة الصيف، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار 3.4 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين 27 يونيو و9 يوليو 2025.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 265 ألف مسافر، على أن يكون يوم 5 يوليو المقبل الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المغادرين والعابرين (الترانزيت).

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة شاملة تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات والحفاظ على أمن الضيوف.

وبينما أدّت الأوضاع الإقليمية الراهنة إلى بعض التأخيرات والإلغاءات في رحلات الطيران، يواصل مجتمع المطار oneDXB العمل على مدار الساعة لدعم الضيوف المسافرين، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم عند الحاجة، مع الحفاظ على استمرارية وسلاسة تقديم الخدمات.

ويتم دعم هذه الجهود من خلال نظام مراقبة وتنبؤ لحظي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والبنية التشغيلية. وتواصل مطارات دبي متابعة التطورات عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركاء الطيران، مع إعطاء الأولوية لسلامة جميع الضيوف والموظفين في جميع الأوقات.